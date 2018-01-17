النرويج تعلن مشاركتها في مؤتمر اعمار العراق

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت الحكومة النرويجية ، الاربعاء، عن رغبة شركاتها الكبرى في المشاركة بمؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق المزمع اقامته في شهر فبراير المقبل.وذكرت الحكومة في بيان ان سفيرة النرويج غير المقيمة في بغداد تونه اليزابيث نقلت رغبة النرويج في المشاركة بالمؤتمر اثناء لقائها بالامين العام لمجلس الوزراء العراقي رئيس الفريق للاعداد للمؤتمر مهدي العلاق.ونقل البيان عن السفيرة مباركتها للشعب العراقي بالنصر على تنظيم داعش مؤكدة استمرار تعاون ودعم بلدها للعراق في كل المجالات ومتابعتها واهتمامها بشؤون العراق وبالاخص موضوع الانتخابات العراقية.من جانبه كشف العلاق عن الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الكويت واهم المحاور التي سيتناولها معربا عن سعادته لمشاركة شركات النرويج الكبرى فيه.ومن المقرر انعقاد مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق في 12 فبراير المقبل بمشاركة كبيرة من الدول والمنظمات العالمية.