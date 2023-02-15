النزاهة:أكثر من (8) مليارات دينار سرقت من قبل محافظة صلاح الدين بعنوان”مكافئات”!

النزاهة:أكثر من (8) مليارات دينار سرقت من قبل محافظة صلاح الدين بعنوان”مكافئات”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، ضبـط (215) مسـتنـد صـرف خـاصـاً بمـكـافـآت ماليَّـة لأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين.وذكرت الهيئة في بيان ، ان ” مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تلقت معلوماتٍ عن خروقاتٍ في صـرف مكـافآتٍ ماليَّةٍ لأعضاء مجلس محافـظـة صلاح الــديــن، وأعضاء المجالس المحليَّة ورؤساء الأقضية والنواحي فيها، وعـلى إثر ذلك قام المكتب بتأليف فريقٍ؛ للتحرِّي والتقصِّي عن صحَّة المعلومات، والانتقال إلى مبنى مجلس المُحافظة”.واضافت، ان “فريقها تمكَّن من ضبط أصل مُستندات صرفٍ   لمبالغ ماليَّةٍ عددها (215) مستنداً في قسم الحسابات في مجلس المحافظة صُرِفَتْ بموجبها مكافآت ماليَّة لأعضاء مجالس المُحافظة وأعضاء المجالس المحليَّة ورؤساء الأقضية والنواحي فيها للأعوام من (2014 لغاية 2019) مع أوليَّات الصرف الخاصّة بكلِّ مُستندٍ المُثبت عليها تواقيع منسوبة لهم، مُؤكِّدةً أنَّ مجموع تلك المبالغ المصروفة وصل إلى (8،209،185،500) مليارات دينارٍ عراقيٍّ”.ولفتت إلى، أنَّ “تحقيقاتها الأوليَّة في القضيَّة، التي تجري وفقاً لأحكام المادة (340) من قانـون العقـوبات، كـشفـت أنَّ المبالغ الـمصـروفـة من المحافـظـة تمَّ صرفها بصورةٍ شكليَّةٍ، وبتواقيع مُشابهةٍ لتواقيع أعضاء مجلس محافـظـة صلاح الــديــن، وأعضاء المجالس المحليَّة ورؤساء الأقضية والنواحي فيها، الذين نفى بعضهم – ممَّن أُخِذَتْ إفاداتهم – تسلُّمهم مباالغ تلك المكافآت.”.ونـوَّهت الهيئة في بيانها، ” بتنـظيـم محـضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تـمَّت؛ استـناداً إلى قرار محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في مُحافظة بغداد، بغية إرساله إلى مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.

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