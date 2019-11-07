النزاهة:أمر قبض بحق النائب صادق مدلول محافظ بابل السابق بتهمة فساد

الحلة/شبكة أخبار العراق- اصدرت محكمة التحقيق النزاهة في بابل، الخميس (06 تشرين الثاني 2019)، امرا بالقبض على احد اعضاء مجلس النواب مـع قرار بمنع سفره اثر قضية فساد ‎ . ‎ وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ، أن ” المحكمة اصدرت امـرا بالقبض على عضو مجلس النواب ومحافظ بابل ‏السابق استنادا الى احكام المـادة ( 340) من قانون العقوبات عن جريمة انشاء مطبعة وهمية “.‏وكانت هيأة النزاهة، كشفت الاثنين (4 تشرين الثاني 2019)، عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق ومحافظ بابل السابق، فيما أشارت إلى تنفيذ أمر قبض بحق المدير العام لصحة المحافظة السابق.وذكرت الهيأة في بيان لها، إن أمر “استقدام صدر بحق وزير الصحة الأسبق على خلفية قضية مخالفات تتعلق ببناء مستشفى بسعة (400) سرير من خلال استبدال أجهزة ومولدات، استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات”.الدائرة أكدت ايضا “صدور أمر استقدام بحق محافظ بابل السابق استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات على خلفية قضية شراء مواد لبلدية القاسم بأسعار فيها مغالاة خلال مدة توليه المسؤوليـة بالمحافظة”.ونوهت الى “تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المدير العام لصحة بابل السابق استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وتـم إيداعه التوقيف على خلفية قضية مطبوعات صحة المحافظة في عام 2017”.يشار إلى أن الهيأة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد.