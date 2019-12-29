النزاهة:إحباط صرف قرض بقيمة عشرين مليار دينار بمعاملة صورية من قبل نجل رئيس مجلس محافظة بابل

النزاهة:إحباط صرف قرض بقيمة عشرين مليار دينار بمعاملة صورية من قبل نجل رئيس مجلس محافظة بابل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأحد، إحباط محاولة لصرف قرض بقيمة عشرين مليار دينار بمعاملة صورية، مبينة أن الضامن للقرض هو رئيس مجلس محافظة بابل.وأشارت الدائرة، في بيان ، إلى “قيام ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، بضبط أصل معاملة منح قرض بمبلغ (20,000,000,000) مليار دينار في المصرف الصناعي في بابل لمصلحة أحد المقترضين؛ لغرض إنشاء معمل إنتاج غازات صناعية”، لافتة إلى أن “المعاملة صورية قام بترويجها نجل رئيس مجلس محافظة بابل بعدِّهِ وكيلاً للمقترض، فيما كان الضامن للقرض رئيس مجلس المحافظة”.وأكدت: “تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصِّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر إيقاف صرف القرض لحين إكمال التحقيق”.

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