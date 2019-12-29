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النزاهة:إحباط صرف قرض بقيمة عشرين مليار دينار بمعاملة صورية من قبل نجل رئيس مجلس محافظة بابل
المالية النيابية:إيقاف جميع المشاريع لعام 2020 بسبب العجز المالي الكبير
الرقابة المالية:مؤسسات الدولة فشلت في أداء واجباتها
المالية النيابية:48 تريليون دينار العجز المالي في موازنة 2020
كعادتها بدون ذكر الأسماء..النزاهة:صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مدير المصرف العراقي للتجارة السابق
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الاولمبي يباشر بالتدريب في بانكوك
مصدر:استقالة المدرب شهد بسبب التدخل في خياراته من قبل اتحاد الكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم ينفي إقامة مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك في العراق
انسحاب بعض الاندية من الدوري السلوي العراقي الممتاز
اللاعب مهند علي لا يشعر بالارتياح في صفوف فريق الدحيل القطري
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إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
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متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
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- اذاعة INN