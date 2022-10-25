النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار

النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- القت قوة من هيئة النزاهة  مدعومة باستخبارات وزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري على خلفية التحقيق بملف سرقة امانات الضرائب والبالغة مليارين ونصف المليار دولار. وجاءت عملية الاعتقال بعد ساعات من اعتقال المدعو نور جاسم والذي كشف عن تفاصيل جديدة لجهات التحقيق القضائية بشأن سرقة أموال الأمانات في الضرائب. ويعد نور جاسم أحد المقربين من المستشار الفني لرئيس الوزراء ورئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري الذي كان الباب الرئيسي لسرقة المبلغ وقد اقر بوجود ربط مع قيادات في الحكومة بتورطها بالصفقة. وأثارت فضيحة سرقة اموال الضرائب ردود أفعال شعبية غاضبة طالبت بالكشف عن المتورطين وزجهم في السجن وسط تقصير واضح من رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي.

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