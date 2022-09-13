النزاهة:إلقاء القبض على ضابط كمارك مطار بغداد الدولي لإخراجه بضاعة غير قانونية

النزاهة:إلقاء القبض على ضابط كمارك مطار بغداد الدولي لإخراجه بضاعة غير قانونية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة إدخال مواد طبية وأدوية بصورة غير قانونية في مطار بغداد، فيما اشارت الى القبض على ضابط منفذ جمرك المطار ولجنة الكشف.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة حسب بيان ، أن “عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مُديريَّة تحقيق بغداد بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ فريق عمل المُديريَّة الذي انتقل إلى مطار بغداد الدولي تمكَّن من ضبط سيَّارة حمل”تريلة” مع “برَّاد” مُحمَّلة بمواد مُختبريَّة وأدوية؛ لعلاج مرض السرطان تمَّ إخراجها من جمرك الشحن الجويِّ دون أوليَّاتٍ”.واضاف البيان أن “الفريق قام بضبط السيَّارة والبرَّاد مع سائقيهما خارج منطقة گمرك الشحن الجوي أثناء عمليَّة تبديل رأس سيَّارة “تريلة” مع أخرى، مُشيرةً إلى أنَّ عمليَّات المُتابعة والتحرِّي والتحقيق وشهادة الشهود توصَّلت إلى قيام ضابط المنفذ في المطار ولجنة الكشف على البضاعة المنسوبة إلى الگمارك بتسهيل عمليَّة إخراج البضاعة”.وبين أنَّه “تمَّ تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة المُختصَّة بحقِّ المُتَّهمين في العمليَّة، وهم كلٌّ من (ضابط المنفذ وأعضاء لجنة الكشف)، مُشيرةً إلى أنَّ الحمولة التي تمَّ إدخالها بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون تضمَّنت أجهزة مختبراتٍ طبيَّة و(16) كارتون جهاز تلفاز، تبيَّن بعد التدقيق أنَّها تحوي أدوية لعلاج مرض السرطان”.واشار الى أنَّه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّين وعرضه رفقة المبرزات الجرميَّة والمُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة”.

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