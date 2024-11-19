النزاهة:إلقاء القبض على (4) متورطين في تهريب الذهب عبر مطار بغداد الدولي

النزاهة:إلقاء القبض على (4) متورطين في تهريب الذهب عبر مطار بغداد الدولي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، تنفيذ أربعة أوامر قبض صادرة بحقِّ عددٍ من المُتًّهمين في قضيَّة تهريب الذهب عبر مطار بغداد الدوليّ.وذكرت الهيئة في بيان،أن “مديرية تحقيق الهيئة في بغداد وبعد عمليَّات التحرّي والتقصّي والتحقيقات الأوليَّة التي تم اجراءها تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصّ – تمكَّنت من تنفيذ أوامر القبض الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة بحقّ أربعةٍ من المُتَّهمين في قضيَّة تهريب الذهب”.وكان رئيس الهيئة محمد علي اللامي قد وجَّه في 17 من الشهر الجاري الدائرة القانونيَّة في الهيئة بطلب التحقيق في القضيَّة الخاصَّة بتهريب الذهب عبر إحدى طائرات شركة الخطوط الجويَّـة العراقيَّة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *