النزاهة:استقدام رئيس هيئة المنافذ السابق بتهمة الفساد

النزاهة:استقدام رئيس هيئة المنافذ السابق بتهمة الفساد
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بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ،اليوم الأربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس هيئة المنافذ الحدوديَّة السابق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته. وقالت الدائرة في بيان ، إن: “قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر استقدام بحق رئيس هيئة المنافذ الحدوديَّة السابق؛ بتهمة إقدامه على السماح بدخول مواد وبضائع دون إجراء الفحص اللازم عليها من قبل الجهاز المركزيّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة”، لافتةً إلى أنَّ “المُتَّهم أصدر توجيهاً إلى مُديريَّات المنافذ الحدوديَّـة بإطلاق بضائع ” الحديد” المُتكدّسة في المنافذ”. وأضافت أن:”قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.

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