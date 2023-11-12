النزاهة:استقدام مسؤول أسبق في وزارة الكهرباء جراء هدر المال العام

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
مصدر حكومي:العراق يدرس تخفيض تصدير نفطه لمستوى مليون برميل يومياً تضامنا مع غزة
حكومة الغمّان الإطارية تصرف رواتب موظفي الإقليم والعائلة البارزانية تسرقها
القانونية النيابية ترجح تمديد عمر مفوضية الانتخابات
ائتلاف المالكي:الأكراد مع إسرائيل وليس مع العرب والحق الفلسطيني
السوداني يجدد موقف العراق بشأن إنهاء العدوان الصهيوني على غزة
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
مصدر حكومي:العراق يدرس تخفيض تصدير نفطه لمستوى مليون برميل يومياً تضامنا مع غزة
اليوم..سعر صرف الدولار= 164000 ديناراً
وزير النفط يبحث في أربيل استئناف الانتاج وتصدير النفط من حقول الإقليم
نائب:أحزاب الفساد وراء رواتب التقاعد الوهمية ولاتوجد جدية من قبل حكومة السوداني في مكافحة الفساد
لزيادة مديونية البلد..العراق يقترض (257) مليون دولار من بنك(JPM) الأمريكي لـ”صيانة”المحطات الكهربائية
-
- رياضية
- تحقيقات
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
لزيادة مديونية البلد..العراق يقترض (257) مليون دولار من بنك(JPM) الأمريكي لـ”صيانة”المحطات الكهربائية
مصدر حكومي:تعزيز أرصدة(25) مصرفاً عراقياً بالعملات الأجنبية التي تمتلك حسابات خارج البلاد
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
مصدر حكومي:تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات خارجية بالدولار وغيره
مصدر حكومي: بأمر الحلبوسي استقطاع من رواتب موظفي الانبار لدعم حملته الانتخابية
-
- اذاعة INN