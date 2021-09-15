النزاهة:الجنسية المزدوجة للمسؤولين وراء عدم إعادة الأموال المنهوبة

النزاهة:الجنسية المزدوجة للمسؤولين وراء عدم إعادة الأموال المنهوبة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّ رئيس هيئة النزاهة، علاء جواد الساعدي،الأربعاء،ان ازدواجية الجنسية يلجأ اليها بعض المسؤولين بالاستثمار والفساد ونهب الأموال.وقال الأمين  في كلمته التي القاها في مؤتمر استرداد اموال العراق المنهوبة المنعقد في بغداد، ان “بعض الدول تعد حاضنة للفساد وتقف عائقا في اعادة الاموال المنهوبة”.وأشار الى، ان “المؤتمر خطوة مهمة لاسترداد الاموال المنهوبة، معبرا بالوقت نفسه عن امله ، ان يفضي المؤتمر بتوصيات لاعادة الاموال المنهوبة”.

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