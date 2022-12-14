النزاهة:الحجز الاحتياطي على أموال وكيل وزير الكهرباء السابق الهارب

النزاهة:الحجز الاحتياطي على أموال وكيل وزير الكهرباء السابق الهارب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، وضع الحجز الاحتياطي على أموال وكيل وزير الكهرباء سابقاً ومنع سفره.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة حسب بيان، إنه “صدر قرار بوضع الحجز الاحتياطيِّ على أموال المُتَّهم الهارب وكيل وزير الكهرباء سابقاً ومنع سفره”.وأضاف البيان، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية قرَّرت وضع الحجز الاحتياطيِّ على أموال المُتَّهم الهارب وكيل وزير الكهرباء سابقاً، بخصوص الشكوى المُقدَّمة بحقِّه من قبل أحد أصحاب الشركات؛ لقيام المُتَّهم بطلب مبلغٍ من المال “رشوة” لقاء إرساء إحدى المُناقصات المُعلنة في وزارة الكهرباء على الشركة، مُبيِّنةً أنَّ القرار صدر وفقاً لأحكام المادَّة (121) الأصوليَّـة”.وبين أن “المحكمة سبق أن أصدرت في الخامس والعشرين من آب الماضي أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المُتَّهم، وفقاً لأحكام المادة (ثانياً/1) من القرار رقم (160 لسنة 1983)، مُنوِّهةً بمفاتحة رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ؛ لغرض مُفاتحة استئناف السليمانيَّـة؛ بغية تنفيذ أمر القبض بحقِّ المُتَّهم”.

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