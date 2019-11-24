النزاهة:الحكم على عبعوب غيابيا بثلاثة سنوات سجن بجريمة الفساد

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاحد (24 تشرين الثاني 2019)، عن إصدار محكمة جنح الرصافة حكماً غيابياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق أمين بغداد السابق؛ لإلحاقه ضرراً بالمال العام.

وذكرت الدائرة في بيان ، أن “المُدان لم يقم بتنفيذ العقد الذي وقعه مع إحدى الشركات لخصخصة قطاع النظافة في دائرة بلدية الرصافة”، مشيرة إلى “أن عدم التنفيذ أدَّى إلى حصول ضررٍ أصاب أمانة بغداد؛ جراء قيام الشركة التي تمَّ التعاقد معها برفع دعوى على الأمانة؛ لعدم التزامها بتنفيذ العقد”.

وأوضحت الدائرة، أن “محكمة جنح الرصافة أصدرت قرار الإدانة بحق أمين بغداد السابق، استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.