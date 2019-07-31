النزاهة:العاكوب سرق 10 ملايين دولار من أموال النازحين

النزاهة:العاكوب سرق 10 ملايين دولار من أموال النازحين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة،الاربعاء، عملية اختلاس بملايين الدولارات من أموال مخصصة للنازحين في محافظة نينوى، من قبل المحافظ السابق نوفل العاكوب.وقال مسؤول في هيئة النزاهة لـ”فرانس برس” إن الهيئة “ضبطت المستندات والصكوك التي تتضمن كيفية صرف المبلغ من موازنة وزارة الهجرة والمهجرين لإغاثة وإيواء نازحي محافظة نينوى”، مشيرا الى أن  المبلغ “بقيمة 11.3 مليار دينار (9.4 )مليون دولار”.وأضاف المسؤول أن “هذه المبالغ، التي كان يفترض أن تصرف أيضا على تأهيل مستشفيين في المنطقة، “قام محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب بسحبها وايداعها في إقليم كردستان”.وتابع: “ضبطنا إيصالات صادرة عن المقاولين المُنفِّذين للمشاريع تشير لتسلُّمهم مبالغ من المحافظة (…) دون أي أعمال تأهيل للمنشآت المعنية”.وكانت هيئة النزاهة أعلنت في أبريل عن فقدان ما يقارب 60 مليون دولار من موازنة محافظة نينوى، اختلسها موظفون مقربون من المحافظ الملاحق قضائيا نوفل العاكوب قبل إقالته من منصبه عقب حادثة غرق عبارة في الموصل.وأقيل المحافظ العاكوب في مارس الماضي إثر حادثة غرق العبارة في الموصل، التي أودت بحياة 145 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.وفرضت امريكا عقوبات على العاكوب لفساده ولتنفيذه المشروع الإيراني في الموصل.يذكر ان القضاء العراق اصدر منذ 3 اشهر مذكرة قبض بحق العاكوب ولم تنفذ لحد الان لرفض مسرور بارزاني.

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