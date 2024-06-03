النزاهة:العراق ماضٍ في استرداد المطلوبين في قضية الامانات الضريبية

النزاهة:العراق ماضٍ في استرداد المطلوبين في قضية الامانات الضريبية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون،الاثنين، عن تفاصيل جديدة بخصوص “سرقة القرن”، مؤكدًا استرداد احدى الشخصيات المتهمة من بيلاروسيا.وقال القاضي حنون في حديث صحفي، إن العراق ماضٍ في متابعة واجراءات استرداد المطلوبين في قضية الامانات الضريبية”، مشيرا الى ان “الهيئة استردت احدى الشخصيات المتهمة من بيلا روسيا”.وأوضح حنون أنه “يجري في الوقت الحاضر متابعة شخصيتين هاربتين في احدى الدول احداهما متهمة بسرقة 2650 مليار دينار والاخرى سرقت 500 مليار دينار”.وكان آخر رقم معلن عن الأموال المستردة من سرقة الامانات الضريبية بلغ 400 مليار دينار، وهو رقم لايشكل سوى 10% من المبلغ المسروق البالغ 3.5 تريليون دينار، في قضية سرقة الامانات الضريبية او مايعرف بسرقة القرن والتي امتدت بين عامي 2021 و2022.

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