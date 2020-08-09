النزاهة:الكاظمي يفصح عن ذمته المالية

النزاهة:الكاظمي يفصح عن ذمته المالية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء عن ذمته المالية للعام 2020.وأشارت الدائرة، في بيان ، إلى أنَّها “تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة  للعام الجاري الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي)”.وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، ، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ ج)، إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *