النزاهة:تضخم أموال اللص (هيثم الجبوري) إلى أكثر من (18) مليار ديناراً

النزاهة:تضخم أموال اللص (هيثم الجبوري) إلى أكثر من (18) مليار ديناراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الأربعاء، أن أمر القبض الصادر بحق هيثم الجبوري كان عن تضخم أمواله لأكثر من 18 ملياراً.وقال حنون في تصريح لوسائل إعلام ، إن “أمر القبض الذي صدر بحق هيثم الجبوري يوم أمس ليس عن الأمانات الضريبية  ولو هو المخطط والساعي لها وإنما عن قضية تضخم الأموال وكسب غير المشروع”، مبيناً أن “الهيئة سجلت تضخماً لهيثم الجبوري غير الإمانات الضريبية”.وأضاف أن “تضخم أموال هيثم الجبوري بلغ أكثر من 18 ملياراً ونصف المليار وسدد منها 11 ملياراً وتعثر في تسديد الباقي”.وبين أن “هناك موقوفين في جريمة الأمانات الضريبية بينهم مدير عام هيئة الضرائب السابق وموظفون بهيئة الضرائب”، مؤكداً أن “هؤلاء لا بد من محاكمتهم وأخذ جزاءهم العادل بالإضافة إلى محاكمة حتى المتهمين الهاربين غيابياً”.

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