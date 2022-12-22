النزاهة:حكمٍ بالحبس بحقِّ المُديرين العامِّين الأسبقين لمصرف الرافدين وشركة التأمين الوطنيَّة

النزاهة:حكمٍ بالحبس بحقِّ المُديرين العامِّين الأسبقين لمصرف الرافدين وشركة التأمين الوطنيَّة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ المُديرين العامِّين الأسبقين لمصرف الرافدين وشركة التأمين الوطنيَّة؛ لـ”إقدامها عمداً على ارتكاب ما يخالف واجبات وظيفتهما”.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان ، بـ”إصدار محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً حضورياً بحبس المُدانتين؛ على خلفيَّة قيامهما بارتكاب مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات بيع السيَّارات إلى المواطنين بالتقسيط”، مُبيِّنةً “عدم إدراج شرط الكفيل في العقد؛ والاكتفاء بالاعتماد على جهاز يُوضَعُ في داخل السيَّارة يقوم بإطفائها في حالة عدم السداد”.وأضافت الدائرة، أنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة،  فحكمت على المُدانتين بالحبس حضورياً لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ”، لافتةً إلى أنَّ “محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت قرار الإدانة وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي”. 

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