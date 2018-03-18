النزاهة:صدور أمر قبض بحق أثيل النجيفي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيأة النزاهة، الاحد، صدور أمر قبض جديد بحق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي.وأكدت الهيأة في بيان مقتضب ، “صدور أمر قبض بحق أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق عن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة”.وكانت محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، اصدرت الخميس المصادف، 8/ 2/ 2018، قرار حكم غيابيٍّ بالحبس الشديد لمدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّ (أثيل عبد العزيز النجيفي) محافظ نينوى السابق، وفقاً لأحكام المادَّة 329/ من قانون العقوبات؛ لقيامه باستغلال منصبه الوظيفيِّ.وذكرت دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة، خلال حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أنَّ “المُدان الهارب استغلَّ وظيفته في تعطيل تنفيذ أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 وقرارات لجنة العزل والفكِّ التابعة للأمانة العامَّة لمجلس الوزراء”.وبين ان “المحكمة، بعد اطِّـلاعها على المفاتحة الجارية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى محافظة نينوى، وقرار المحكمة الاتِّحادية العليا حول عدم تعارض القانون (19) مع النصوص الدستوريَّة، وقرينة هروب المُدان، وصلت إلى القناعة الكافية بإدانته”.واشارت الى ان “قرار الحكم تضمن، إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُدان الهارب، إضافةً إلى منع سفره وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكم الدرجة القطَّعيَّة”.وكانت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، اصدرت الخميس المصادف، 25/ 1/ 2018، حكماً بحق أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق، بالحبس الشديد لمدة ثلاثة سنوات، ومنعه من السفر إضافة إلى حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.وجاء في وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، إن “محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية قررت الحكم على المدان (أثيل عبد العزيز محمد النجيفي) بالحبس الشديد لمدة ثلاثة أعوام استناداً لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات”.وبحسب الوثيقة، تضمن القرار، “منع النجيفي من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، لعدم اتخاذ القرار بذلك في وقت سابق.