النزاهة:صدور أمر قبض بحق مديرين عامين في وزارة النقل بجريمة هدر المال العام

النزاهة:صدور أمر قبض بحق مديرين عامين في وزارة النقل بجريمة هدر المال العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور أمر قبض وتفتيش بحق مديرين عامين في وزارة النقل.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة حسب بيان، ، أن “أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مدير الشركة العامَّة لخدمات الملاحة الجويَّة الأسبق والمدير العام الأسبق لدائرة العقود والتراخيص فيها؛ لإقدامها على ارتكاب مُخالفاتٍ في التعاقدات المُبرمة كافة مع شركة ” سيركو” البريطانيَّة؛ لمراقبة الحركة الجويَّـة العراقيَّـة”.وأضاف البيان أن “أمر القبض والتفتيش، الذي صدر بحقِّ المُتَّهمين اللذين يشغلان حالياً منصبي المُدير العام للدائرة القانونيَّة في وزارة النقل، والمدير العام للدائرة الإداريَّة والماليَّة والقانونيَّة في المجمع العلميِّ العراقيِّ، جاء وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات”.يذكر أن هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت في الثاني والعشرين من آب الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المُتَّهمين المذكورين في القضيَّة نفسها.

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