النزاهة:صدور حكم غيابي بالحبس لمدير عام المصرف الزراعي التعاوني الأسبق

النزاهة:صدور حكم غيابي بالحبس لمدير عام المصرف الزراعي التعاوني الأسبق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، بصدور قرار حكم يقضي بالحبس الشديد بحق المدير العام الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني؛ لـ”ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته”.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان ، إن “محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت حكما غيابيا بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على المدير العام الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني؛ عن تهمة استبدال القرض الممنوح لأحد المقترضين من خطاب ضمان إلى ضمانة عقارية، مبينة إقدامه على ذلك دون استحصال موافقة مجلس إدارة المصرف”.وأضافت الدائرة، أن “محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة  في القضية، وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، فقررت إدانته؛ استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”. 

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