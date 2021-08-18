النزاهة:ضبط خطاب ضمان مزور

النزاهة:ضبط خطاب ضمان مزور
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، ضبط خطاب ضمانٍ بقيمة ( 1,300,000,000) مليار دينارٍ، مزعومٍ صدورُهُ من أحد المصارف الأهليَّة.وذكرت الدائرة، في بيان ، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في واسط، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، تمكَّن من ضبط أصل خطاب الضمان المُزوَّر وأوليَّات مشروع تنفيذ “شبكات مجاري ثقيلة وأمطار” مع محطات مجاري في عددٍ من مناطق مدينة الكوت”.وأضافت، أنَّ “الفريق ضبط أصل الخطاب في قسم العقود بديوان محافظة واسط، وذلك بعد مفاتحة المصرف المزعوم صدور الخطاب منه، الذي أكَّد بدوره أنَّ الخطاب لا أصلَ له وهو مُزوَّرٌ”، مُبـيِّنةً أنَّ “المـبلغ الإجـماليَّ للـمـشروع، الذي يـشمـل مـناطـق (الفـلاحيَّـة والإمام الرضا والسياسيّين والجامعة) في مركز المحافظة، بلغ (25,994,490,000) مليار دينا”..وأكدت، أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة، وعرضه رفقة مُتَّهمين اثنين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في واسط، الذي قرَّر توقيفهما وفقاً لأحكام المادَّة (310) من قانون العقوبات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *