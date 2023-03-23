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العزم النيابية: بقاء الحلبوسي في منصبه جريمة بحق العراق
القانونية النيابية:اعتراضات نيابية وشعبية على قانون الانتخابات الجديد
العصائب:تم تأجيل تحرير القدس إلى ظهور “المهدي”
النزاهة:ضبط سرقة أكثر من (23) مليار دينار في دائرة الإصلاح
نائب:(3) طعون قدمت للمحكمة الاتحادية بشأن الجلسة البرلمانية التي صوتت على جزء من قانون الانتخابات الجائر
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السوداني يوجه بضبط الحدود لمنع تهريب محصول الحنطة
157000 دينار سعر صرف الدولار لهذا اليوم
رشيد:العراق يواجه أزمة مياه غير مسبوقة شكلت تهديداً كبيراً للأمن الغذائي والنزوح
صالح:أكثر من (70) تريليون دينار حجم التسرب النقدي خارج الجهاز المصرفي الذي ولد سوقاً نقدية غير قانونية
وزارة التخطيط:75% نسبة الإنجاز في مشروع خدمة معالجة مياه الصرف الصحي والأمطار في الديوانية
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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السوداني في تركيا لدعم اقتصادها مقابل استمرارها بقطع المياه عن العراق!
قادة أمريكان:قواتنا لن تنسحب من العراق نهائياً
برلمان الإطار الإيراني يصوت على (7) مواد من أصل(15) ضمن قانون الانتخابات المرفوض من قبل الشعب
وزير الداخلية يشكل لجنة لإجراء الفحص الطبي على منتسبي الوزارة لكشف متعاطي المخدرات
لأنه يكشف فسادهم ..الحلبوسي ينقل النائب المستقل السلامي من لجنة النزاهة إلى الزراعة
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- اذاعة INN