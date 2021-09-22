النزاهة:ضبط فساد في محافظة كربلاء بقيمة (22) مليار دينار

النزاهة:ضبط فساد في محافظة كربلاء بقيمة (22) مليار دينار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأربعاء، عن قيام ملاكاتها بتنفيذ سلسلةٍ من عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وتزويرٍ ورشوةٍ في عددٍ من دوائر مُحافظة كربلاء.وأشارت الدائرة، في بيان ، إلى أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كربلاء، الذي انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المحافظة، قام بضبط  أوليَّات قطعتي أرضٍ تبلغ قيمتهما التقديريَّة (22,000,000,000) مليار دينارٍ تمَّ التلاعب بها وبيعها على شكل قطع أراضٍ سكنيَّةٍ خلافاً للغرض المُخصَّصة له، مُبيّنةً أن القطعتين عائدتان إلى وزارة الماليَّة ومُخصَّصتان لأغراض الإصلاح الزراعيِّ”.وأضافت، أن “القطعتين تقعان على الطريق الرابط بين مركز المُحافظة وقضاء الهنديَّة، ومؤشر عليهما أسماء أصحاب العقود الزراعيَّة وفق قانوني (117 و35)”، لافتةً إلى أنَّ “مُخطَّط الإفراز الحديث المُعَدّ من قبل دائرة التسجيل العقاريِّ في الحسينيَّـة، أُدْرِجَت فيه معلومات مُخالفة لما موجودٌ في الخارطة المُعتمدة لدى مُديريَّة زراعة كربلاء منذ عام 1942”.

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