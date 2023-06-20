النزاهة:ضبط مخالفات وسرقة للمال العام في الوقف الشيعي لمحافظة البصرة

النزاهة:ضبط مخالفات وسرقة للمال العام في الوقف الشيعي لمحافظة البصرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  افادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بتنفيذ ملاكاتها في محافظة البصرة عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، وسرقة موادّ ومُخالفاتٍ، مُبيّنةً أنَّ العمليَّات أسفرت عن ضبط ثلاثة مُتَّهمين.واشارت الدائرة في بيان إلى أنَّ ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة التي قامت بالانتقال إلى مُديريَّة الوقف الشيعي في المُحافظة كشفت عن قيام المُديريَّة بتأجير عقارٍ لأغراضٍ زراعيَّةٍ، والتعهُّد بإدامته والمُحافظة عليه، وعدم استغلاله لأغراضٍ تجاريَّةٍ، لافتةً إلى أنَّ المستأجرين قاموا بالرغم من ذلك بإنشاء (3) مخازن تجاريَّـةٍ كبيرةٍ.وأضافت إنَّ مُديريَّة الوقف الشيعي لم تتَّخذ أي إجراءٍ قانونيٍّ بحقِّ المستأجرين المخالفين لعقد إيجار العقار، الذي يقع في موقعٍ تجاريٍّ مُتميِّزٍ وقيمته الماليَّة كبيرة جداً، لافتةً إلى أنَّ قيمة الإيجار السنويّ له تبلغ (697,972) دينارٍ فقط .وأوضحت أنَّه تمَّ ضبط مُتَّهمين اثنين على خلفيَّة تعقيب معاملات إجازات السوق في مُديريَّة المرور، وتزويد المُراجعين باستماراتٍ مُروريَّةٍ تبيَّن لاحقاً عدم صحَّتها، لافتةً إلى أنَّ تلك الاستمارات تصدر عن مُديريَّة المرور حصراً. 

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