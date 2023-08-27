النزاهة:فساد في هيئة ضرائب ميسان

النزاهة:فساد في هيئة ضرائب ميسان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، رصد كشوفات أماناتٍ ضريبيَة لم يتم إرسالها إلى مُديريَّة خزينة ميسان، لغرض المطابقة وتقييدها إيراداً نهائياً للدولة.وذكرت الهيئة في بيان ، أن “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة، كشف عدم قيام الهيئة بإرسال الكشوفات الخاصَّة بالأمانات الضريبيَّة للأعوام (2015 – 2017) البالغ مجموعها (2,521,000,000) دينارٍ إلى مُديريَّة خزينة ميسان؛ لغرض مطابقتها واستحصالها إيراداً نهائياً للدولة”. وأضافت، أن “الهيئة العامَّة للضرائب لم تقم بإعداد الكشوفات، بالرغم من مضي خمس سنواتٍ، كما لم يتم تقييد المبالغ إيراداً نهائياً للدولة، في مُخالفةٍ واضحةٍ لقانون الإدارة الماليَّة الاتحاديَّة رقم (6 لسنة 2019)”.

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