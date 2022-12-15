النزاهة:محافظ صلاح الدين السابق صرف ملياري دينار على مشروع وهمي

النزاهة:محافظ صلاح الدين السابق صرف ملياري دينار على مشروع وهمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن قيام محافظ صلاح الدين السابق بالموافقة على صرف مبلغ ملياري دينار، لأحد مشاريع الكهرباء “الوهمية” في المحافظة.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان ، أن “فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين تمكن من ضبط أصل معاملة صرف مبلغ (2,000,000,000) ملياري دينار من قبل المحافظة؛ لغرض تجهيز مواد خط (400kv)”، مبينة أن “عملية صرف المبلغ للمشروع الوهمي الذي لا وجود له على أرض الواقع تمت بموافقة محافظ صلاح الدين السابق”.وأضافت الدائرة، أن “الكلفة الكلية للمشروع المدرج ضمن مشاريع تأهيل وصيانة التأسيسات الكهربائية وتنظيف الدوائر الحكومية في المحافظة والمنفذ من قبل لجنة “التنفيذ المباشر” تبلغ (4,000,000,000) مليارات دينار”.وأوضحت، أن “التحقيقات والتحريات الميدانية التي قام بها فريق الهيئة أثبتت أن المشروع الذي صرفت المبالغ له، مشروع وهمي لا وجود له إلا”على الورق” فقط”. 

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