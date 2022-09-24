النزاهة:وزارة الصحة ” الصدرية” أهدرت أكثر من (24) مليون دولار لشراء “قناع وجه”!

النزاهة:وزارة الصحة ” الصدرية” أهدرت أكثر من (24) مليون دولار لشراء “قناع وجه”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، تمكنها من ضبط العقود والمستندات الخاصة بقيام وزارة الصحة بشراء كميات كبيرة من جهاز ماسك سيباب (cpap) (قناع وجه) صيني المنشأ، مبينة أن قيمة تلك الكميات بلغت (24,050,000) مليون دولار أميركي.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بـ”قيام فريق عمل مديرية تحقيق بغداد، الذي انتقل إلى وزارة الصحة – شركة كيماديا، بضبط أصل ثلاثة عقود لشراء أجهزة ماسك”، موضحة أن “العقد الأول يخص دائرة صحة ميسان بقيمة (5,200,000) ملايين دولار، أما العقد الثاني الخاص بدائرة صحة النجف فتبلغ قيمته (9,100,000) ملايين دولار، فيما يعود العقد الثالث البالغة قيمته (9,750,000) ملايين دولار لدائرة صحة المثنى”.وأضافت الدائرة في بيان ، أنه “تم تجهيز دوائر الصحة في محافظات صلاح الدين والمثنى والنجف بــ (350,000) ألف قناع لكل منها، فيما تم تجهيز دائرة صحة ميسان بــ (200,000) ألف قناع”، منوهة بأن “بعض المستشفيات في تلك المحافظات رفضت تسلم الكميات الكبيرة من الأقنعة؛ لعدم الحاجة إليها، الأمر الذي تسبب بحصول هدر كبير في المال العام”.وتابع البيان، “مما تجدر الإشارة إليه أن الهيئة سبق أن أعلنت عن تنفيذ عدة عمليات في المحافظات لضبط أجهزة ماسك، حيث ضبطت في المثنى (160,000) ألف جهاز، إضافة إلى تجهيز (250,000) ألف جهاز في كربلاء؛ مما أدى إلى هدر (8,493,750,000) مليارات دينار، أما في محافظة صلاح الدين، فقد أصدرت المحاكم المختصة أمرا باستقدام المدير العام لدائرة الصحة في صلاح الدين سابقا؛ لقيامه بتجهيز كميات كبيرة من أجهزة سيباب بقيمة (7,238,400,000) مليارات دينار دون الحاجة الفعلية لها”. يذكر ان وزارة الصحة وخاصة شركة كيماديا منذ 2005 هي تابعة للتيار الصدري تمثل أكبر قناة اقتصادية له من خلال صفقات شراء الادوية والمستلزمات الطبية الفاسدة .

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