النزاهة: إعادة( 19.15)مليار ديناراً لمصلحة الخطوط الجوية العراقية من إحدى الشركات الأهلية

النزاهة: إعادة( 19.15)مليار ديناراً لمصلحة الخطوط الجوية العراقية من إحدى الشركات الأهلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ،اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، عن إعادة نحو 20 مليار دينار لمصلحة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية من إحدى الشركات الأهلية.وأوضح بيان للهيئة، أن “جهود الفريق المكلف بمتابعة ملفات وديون الشركة أسفرت عن استعادة مبلغ قدره 19.15 مليار دينار من أحدى الشركات الأهلية إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية”.وأشار إلى أن “الشركة المعنية قد خاطبت الهيئة رسميًا لتسديد المبلغ المستحق عليها، وقامت بسداد المبلغ على دفعتين، حيث بلغت الدفعة الأولى 16.07 مليار دينار، بينما بلغت الثانية 3.07 مليار دينار”.يذكر أن هيئة النزاهة قد أعلنت في الثامن عشر من الشهر الماضي، عن “إعادة مبالغ كبيرة إلى خزينة الدولة، بلغت نحو 950 مليار دينار و9 مليارات دولار في عام 2024”.

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