النزاهة البرلمانية:فتح ملفات فساد وزارة العدل

النزاهة البرلمانية:فتح ملفات فساد وزارة العدل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الثلاثاء، عن وجود ملفات فساد كبيرة وخطيرة في وزارة العدل، لم تفتح منذ سنين.وقال عضو اللجنة كاظم الصيادي، في تصريح صحفي له اليوم، إن “لجنة النزاهة البرلمانية سوف تفتح خلال الايام المقبلة، ملفات فساد جديدة كثيرة وخطيرة ومنها ملفات الفساد في وزارة العدل”.وأضاف الصيادي، أن “هناك ملفات فساد في وزارة العدل لم تفتح منذ سنين، وخصوصا بقضية اطعام السجناء وبالخصوص في سجن الموصل مع شركة اشراقة الوادي وغيرها من الشركات، التي سوف نكشف عنها ولمن تعود من الشخصيات والاحزاب المتنفذة”.وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أكد، السبت (26 كانون الثاني 2019)، ان مكافحة الفساد تكاد تمثل “نصف” عمل الدولة، فيما أكد على “ضرورة” الانتقال الى “مراتب لم تلبغها الدولة سابقا” في هذا المجال.

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