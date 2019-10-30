النزاهة النيابية:أسماء المفتشين العموميين الذين اوقفهم البرلمان عن العمل وردت في الدرجات الخاصة

النزاهة النيابية:أسماء المفتشين العموميين الذين اوقفهم البرلمان عن العمل وردت في الدرجات الخاصة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، عن تواجد بعض اسماء المفتشين العموميين الذي اوقفهم البرلمان عن العمل، ضمن اسماء الدرجات الخاصة التي يعتزم رئيس الوزراء اطلاقها في الايام المقبلة.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، في تصريح  صحفي، ان “بعض اسماء المفتشين العموميين وردت ضمن اسماء الدرجات الخاصة التي ينوي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديمها الى البرلمان لغرض التصويت عليها”.واضافت ان “البرلمان اوقف عمل المفتشين بسبب الفساد الموجود في مكاتبهم، وبالتالي فأن اعادتهم الى مناصب اخرى، يؤكد استمرار الفساد وعدم مكافحته”.وبينت ان “البرلمان سيرفض هذه الاسماء التي سيقدمها رئيس الوزراء وسيطالبه باستبدالها باسماء اخرى، كونها مفسدة ولاتصلح للمناصب المرشحة اليها”.

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