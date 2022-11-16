النزاهة النيابية:أسماء كبيرة متورطة في سرقة القرن

النزاهة النيابية:أسماء كبيرة متورطة في سرقة القرن
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية فيان دخيل ، الأربعاء ، عن تورط أسماء كبيرة بسرقة القرن الخاصة بالأمانات الضريبية،  مؤكدة أن لجنتها بصدد إنهاء التقرير الأولي وتحديد المتورطين.وقالت دخيل في حديث صحفي، إن “أعمال لجنة التحقيق بسرقة صفقة القرن توصلت إلى معلومات مهمة وخطيرة إلا أن كثرة الأشخاص الذين تم ذكرهم واستدعائهم آخر إعداد التقرير “. وأضافت أن “هناك معلومات خطيرة  لا يمكن البوح بها أمام الرأي العام  إلا بعد الانتهاء من كاتبة التقرير الأولي والتصويت عليه داخل جلسة مجلس النواب”. وأشارت دخيل إلى أن “هناك أسماء كبيرة ومهمة متورطة بعملية الأمانات الضريبية سترد في كتابة التقرير لاتخاذ ما يلزم بحقها”. وكان عضو مجلس النواب جاسم الموسوي كشف في تصريح سابق، عن سرقة جديدة في وزارة المالية، مرجحا أن تكون اموال سرقة القرن بالنسبة لها شيئا قليلا “.

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