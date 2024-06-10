النزاهة النيابية:إحالة العديد من ملفات الفساد إلى القضاء وهيئة النزاهة

النزاهة النيابية:إحالة العديد من ملفات الفساد إلى القضاء وهيئة النزاهة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو لجنة النزاهة النيابية حميد الشبلاوي ، اليوم الاثنين، الضرب بيد من حديد على المتورطين بملفات الفساد ، فيما كشف عن إحالة العديد من ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة والادعاء العام . وقال الشبلاوي في حديث صحفي ، إن ” هناك لغط كبير لدى الشارع العراقي على الكثير من الشخصيات البارزة المدانة بالفساد والذين لا زالوا في مناصبهم دون ان يمسهم احد”.واضاف ان ” اللجنة مستمرة في عملها باستضافة الوزراء والوكلاء والمدراء العامين، مشيرا إلى أن هناك جهود مبذولة من قبل هيئة النزاهة الاتحادية لمكافحة الفساد “.وتابع أن “اللجنة احالت العديد من ملفات الفساد المتعلقة بمؤسسات الدولة إلى هيئة النزاهة والقضاء”.

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