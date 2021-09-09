النزاهة النيابية:إحالة ملف شراء طائرات تدريب من باكستان إلى هيئة النزاهة

النزاهة النيابية:إحالة ملف شراء طائرات تدريب من باكستان إلى هيئة النزاهة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، عن إحالة ملف شراء العراق لطائرات من باكستان إلى هيئة النزاهة.وقال عضو اللجنة صباح طلوبي، في تصريح صحفي، إنه “تم إحالة ملف شراء طائرات لوزارة الدفاع العراقية من باكستان، إلى هيئة النزاهة لغرض التحقق من صحة هذا العقد من عدمه”، مشيراً إلى أنه “تم ارسال هذا الملف خلال الأسبوع الحالي”.وأضاف، أنه “تم إحالة الكثير ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة خلال العام الحالي والعام الماضي”، مؤكداً “وجود تقدم في العراق في مسألة محاربة الفساد”. وتابع طلوبي، أن “العراق بحاجة إلى محققين وقضاة بعدد أكبر من العدد الحالي لضمان عدم تأخير حسم الكثير من ملفات الفساد”.وأشار عضو اللجنة، إلى أنه “يجب على الحكومة العراقية اعتماد الأنظمة الإلكترونية في دوائر الدولة للحد من الرشوة والتأخير في انجاز معاملات المواطنين حيث ان دول العالم تقدمت في هذا المجال ونجحت بالفصل بين المواطن والموظف وتحجيم الفساد في الدوائر الحكومية”.وشدد على “ضرورة مراجعة الحكومة لجميع العقود والصفقات الماضية لأن الكثير منها وهمية، أو عقود غير مفعلة من خلال تشكيل هيئة خاصة لهذا الأمر او التصدي له بنفسها”.

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