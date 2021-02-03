النزاهة النيابية:إقالة وزير المالية أصبحت ضرورة وطنية

النزاهة النيابية:إقالة وزير المالية أصبحت ضرورة وطنية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث عضو لجنة النزاهة النيابية في البرلمان يوسف الكلابي، الاربعاء، عن أبرز ملفات استجواب وزير المالية علي علاوي في مجلس النواب.وقال الكلابي، وهو النائب المستجوب لوزير المالية، في حديث صحفي، ان “ابرز ملفات الاستجواب لوزير المالية علي علاوي، هو فشله في تقديم خطة تعزيز موارد حقيقة استناد لقانون الاقتراض المصوت عليه من قبل مجلس النواب في شهر ايار 2020، والذي الزم الحكومة العراقية ووزارة المالية بتقديم خطة عمل خلال 20 يوماً”.وبين ان “الملف الآخر، هو ان وزارة المالية فشلت في الكثير من الملفات اهمها ان الوزارة اعتمدت على القروض ولم تقوم بتنمية الموارد الاخرى”.وأشار الكلابي الى أن “الكارثة الاخيرة التي ختمت فيها وزارة المالية ووزيرها سنة 2020 هي زيادة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، وغيرها الكثير من الملفات، التي سوف تمهد إلى اقالته”.وحدد مجلس النواب ’’الجلسة المقبلة’’ موعداً لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، بطلب من النائب يوسف الكلابي.

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