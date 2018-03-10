النزاهة النيابية:اختفاء ملفات فساد بعلم الوزراء

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم السبت، عن اختفاء عدد من ملفات الفساد بعلم وزراء، فيما أكدت انها تعمل الان على تقصي الحقائق بشأن ملفات فساد عديدة.وقال المتحدث باسم اللجنة عادل نوري في حديث صحفي له اليوم، ان “هناك جهات كبير متورطة في اخفاء ملفات فساد كبيرة وخطيرة، وهذا الاجراء تم وبعلم الوزارات وبعلم الوزراء أيضاً”، مبينا اننا “الان ندرس بعض ملفات الفساد ونتقصى الحقائق وسنعلن عن هذه الملفات بعد انتهاء التحقق منها”.وأضاف نوري اننا “سنقدم هذه الملفات الى هيئة النزاهة والجهات القضائية، لكن بصراحة هناك ضغوطات على النزاهة والقضاء من أجل فتح هذه الملفات أو حتى ملفات الفساد التي توجد لدى تلك الجهات سابقا”.واقر رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، امس الجمعة، بصعوبة القضاء على الفساد، فيما اكد ان الفاسدين هربوا أموالهم الى الخارج.وقال العبادي، في مقابلة مع مجلة “تايم” الامريكية، رداً على سؤال بشأن الفساد: “إنه وباء.. الناس يدعونني لوضع الفاسدين في السجن، من اين تبدأ وكيف؟ إنه عمل صعب”، مبينا إنه “يعني الكثير من التحقيق والكثير من هذا التحقيق يجب القيام به في الخارج، لأنه تم تحويل الأموال إلى الخارج”.ولفت الى إن “التغيير الأساسي الذي نحدثه هو جعل نظامنا شفافًا، لإزالة البيروقراطية. فالفساد يختبئ في البيروقراطية، وفي الروتين. وانا متأكد بأن هذا هو سبب الفساد، لأن هنالك تضيق على الأمور”، لافتا الى ان “شخصاً ما في النظام يستخدم هذا التضيق وهذه البيروقراطية لتحقيق غاياته الخاصة. فأنظر في جوازات السفر، فقد اعتاد الناس على دفع ما بين 300 و 400 دولار للحصول على جواز سفر، لأنه يستغرق عدة أشهر للحصول عليه”.وأشار الى ان “الحكومة حاولت من قبل تتبع الأشخاص ووضعهم في السجن للحصول على رشاوى وفي وقت لاحق قلنا، دعونا نجعل عملية الحصول على جواز سفر أكثر سهولة. الآن يتم إصدار جواز السفر في غضون يوم أو في الغالب ثلاثة أو أربعة أيام. لذلك انتهت هذه المشكلة”.