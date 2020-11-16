النزاهة النيابية:استجواب وزراء المالية والتعليم والصناعة وهيأة الإعلام “قريباً”

النزاهة النيابية:استجواب وزراء المالية والتعليم والصناعة وهيأة الإعلام “قريباً”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، اليوم الاثنين (16 تشرين الثاني 2020)، بإحالة رئاسة مجلس النواب ملف استجواب أربع شخصيات إلى لجنة خاصة، ومن بينهم وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية.وقال الكلابي في تصريح صحفي، إن “رئاسة مجلس النواب قررت إحالة ملف استجواب وزير المالية، والتعليم العالي والصناعة، وهيأة الإعلام والاتصالات إلى لجنة خاصة مؤلفة من المستشار القانوني للمجلس والدائرة القانونية، وعضو متخصص بالاستجوابات للنظر بالإجراءات الشكلية المتعلقة بالأدلة والأسئلة المقدمة من قبل المستجوب”.وأضاف، أن “هناك أربعة استجوابات قُدمت من قبل مجموعة من النواب إلى رئاسة مجلس النواب لم يبت بها بعد”، لافتا إلى أن “طلب استجواب وزير النقل لم تكتمل إجراءاته الشكلية”.ويوم السبت الماضي، كشف النائب عن تحالف الفتح، عدي شعلان، عن حراك برلماني لاستجواب عدد من الوزراء في حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمهيدا لإقالتهم.

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