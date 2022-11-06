النزاهة النيابية:استجواب وزير التجارة لفساد الوزارة

النزاهة النيابية:استجواب وزير التجارة لفساد الوزارة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي،  الأحد،  عن تقديمه طلب لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي معززا بتواقيع لاستجواب وزير التجارة اثير داود الغريري. وقال السلامي في حديث صحفي، إن “المحكمة الاتحادية العليا أرجأت استجواب وزير التجارة السابق حسب قرارها المرقم 121″، مبينا “اننا بصدد استجواب وزير التجارة الحالي اثير داود لأسباب تتعلق بفساد وزارة التجارة”. وأضاف أن “الاسبوع القادم سيشهد تقدم اول استجواب في حكومة محمد شياع السوداني”، مشيرا إلى أن “الاستجواب يتعلق بعمل وأداء وزارة التجارة”. واوضح السلامي، أن “هناك ملفات فساد خطيرة وكبيرة تتعلق بعمل وزارة التجارة”، منوها بأن “ذلك جاء بعد وجود شبهات فساد مالي وإداري في الوزارة وحصولنا على وثائق تثبت ذلك”. وكان السلامي أكد في حديث سابق أن فساد مشروع السلة الغذائية الشهرية بلغ أكثر من 200 مليار دينار شهريا .

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