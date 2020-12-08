النزاهة النيابية:الإقليم يتعامل مع بغداد كأنه دولة وإيرادات بيع النفط تذهب إلى بنوك خارج العراق

النزاهة النيابية:الإقليم يتعامل مع بغداد كأنه دولة وإيرادات بيع النفط تذهب إلى بنوك خارج العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الثلاثاء، عن ابلاغ محافظ ابنك المركزي العراقي بعدم وجود اي مبالع مالية لدى حكومة الاقليم في اي بنوك اتحادية، مبينا ان اموال النفط المصدر من الاقليم تذهب الى بنوك خاصة وغير شرعية.وقالت نصيف في تصريح صحفي، ان “الاقليم يتعامل مع بغداد على انه دولة حيث ابلغنا محافظ البنك المركزي العراقي قبل يومين بعدم وجود اي مبلغ لحكومة الاقليم في اي بنك اتحادي”.واضافت ان “اموال تصدير النفط من الاقليم تذهب الى بنوك خاصة وهي غير خاضعة للقوانين او الرقابة الادارية ما يعني انه يتعامل كدولة مستقلة مع العراق”.واشارت الى انه” لا يمكن حل ازمة رواتب موظفي الاقليم دون حساب النفط المصدر والاموال المستحصلة فضلا عن الايرادات غير النفطية”.

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