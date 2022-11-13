النزاهة النيابية:الإقليم يرفض تسليم أحد المتورطين بسرقة “القرن”

النزاهة النيابية:الإقليم يرفض تسليم أحد المتورطين بسرقة “القرن”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النزاهة النيابية، الأحد، أن ملف سرقة القرن يُتابع بشكل جدي ويومي من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واللجنة، فيما كشفت عن استرجاع مبالغ من تلك الأموال المسروقة. وقالت نائب رئيس اللجنة عالية نصيف في تصريح صحفي، إن “التحقيق بشأن صفقة القرن تسير بشكل جيد وهناك متابعة يومية من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ولجنة النزاهة”، كاشفة عن “استرجاع مبالغ جيدة من أموال الضرائب وتم سحب يد عدد من المتهمين، فضلا عن صدور أوامر قبض جديدة “. وأضافت نصيف، ان “لجنة النزاهة النيابية ناشدت رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني بالتعاون مع اللجنة التحقيقية من خلال تسليم أحد المتهمين المتواجد في الإقليم وهو حسين كاوة الذي بعهدته (600) مليار دينار”. وأوضحت، ان “المتورطين بجريمة سرقة القرن ينقسمون إلى قسمين: الأول عليه مستندات وادلة والقسم الاخر هو بمثابة المدبرين ومن هؤلاء وزراء سابقين في حكومة الكاظمي ورئيس اللجنة المالية السابق حوت الفساد هيثم الجبوري “. وكان النائب عن تحالف الفتح علي تركي دعا في تصريح سابق، النزاهة النيابية بتشديد الرقابة على دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة , مبينا ان فرض الرقابة الحقيقية والمشددة على دائرة تحقيقات النزاهة ستمنع تمرير صفقة فساد كسرقة القرن.

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