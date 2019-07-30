النزاهة النيابية:الحكومة طلبت “التريت” في إقرار قانون هيأة النزاهة

النزاهة النيابية:الحكومة طلبت “التريت” في إقرار قانون هيأة النزاهة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عن مطالبة الحكومة مجلس النواب بالتريث في إقرار قانون “هيئة النزاهة” الذي تعتزم دمجه مع قانون الكسب غير المشروع.وقال رئيس السن للجنة هشام السهيل في بيان ، إن “الحكومة أرسلت كتاباً الى اللجنة يطالبها فيه بالتريث بإقرار القانون المذكور في هذا الوقت لحين مناقشته من قبل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد”، معرباً عن أسفه لهذا الإجراء وقال: “كان على الحكومة سحب القانون لتعديله أو المضي بتشريعه ولا يمكن التريث في هذا الأمر”.وأضاف السهيل، أن “أعضاء اللجنة أجمعوا على المضي بتعديل القانون وتشريعه بما يضمن توسيع عمل الهيئة بالشكل الصحيح، فضلاً عن دمج قانون (الكسب غير المشروع) مع قانون (هيئة النزاهة) لوجود فصل في القانون الاخير يتعلق بهذه الأموال”. 

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