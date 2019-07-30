النزاهة النيابية:الحكومة طلبت “التريت” في إقرار قانون هيأة النزاهة

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نائب:موازنة 2020 الأسوأ بتاريخ العراق بسبب سياسة عبد المهدي الفاشلة
عبد المهدي يلغي مؤتمره الصحفي الأسبوعي!
هيأة النزاهة:سرقة 11 مليار دينار من أموال النازحين من قبل إدارة محافظة نينوى
المحكمة الاتحادية تقضي بأستمرار عمل المادة 140 الدستورية لحين تحقيق هدفها
حزب طالباني:اختيار محافظ كركوك سيكون داخل اجتماع يعقد في بغداد
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الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
إنطلاق موسم الدجل والنفاق للقوى السنّية في أحياء فقراء ديالى
صفقة..تقاسم العراق بين أمريكا وإيران ومنح إسرائيل مناطق نفوذ آمنة في سوريا
بين التهديد والحوار..واشنطن وطهران والشروط المتبادلة
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN