النزاهة النيابية:الحلبوسي وراء تسويف عرض تقرير سرقة القرن

النزاهة النيابية:الحلبوسي وراء تسويف عرض تقرير سرقة القرن
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو لجنة النزاهة النيابية حميد الشبلاوي، السبت، مماطلة وتسويف رئاسة مجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي في عرض التقرير الخاص بسرقة القرن ، مبينا ان زعامات سياسية كبيرة متورطة بقضية سرقة القرن.وقال الشبلاوي في حديث صحفي، أن “اللجنة التحقيقية المصغرة داخل لجنة النزاهة النيابية أعدت تقريرها الا اننا تفاجئنا بعدم عرض التقرير على جلسات مجلس النواب “. وأضاف أن “رئاسة مجلس النواب لازالت مصرة على التسويف والمماطلة في عرض نتائج التقرير لمنع الكشف عن تورط  الزعامات المتورطة بصفقة القرن , مطالبا أياها ” بعرض التقرير على جلسة مجلس النواب وطرحه للعلن لكشف الحقائق أمام الرأي العام “.  

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *