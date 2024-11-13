النزاهة النيابية:السوداني يرسل الأموال إلى الإقليم خلافا للقانون

النزاهة النيابية:السوداني يرسل الأموال إلى الإقليم خلافا للقانون
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الأربعاء، ارسال بغداد مبلغ 9 ترليون ونصف لاقليم كردستان كرواتب للموظفين.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن” الحكومة العراقية أرسلت 9 ترليون و500 مليار لموظفي اقليم كردستان بعيدا عن قانون الخدمة المدنية”.وأضاف ان ” الحكومة سحبت قانون الخدمة المدنية خلافا لما تعهدت به داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن “ارسال الاموال لاقليم كردستان خلافا لقانون الخدمة المدنية أمر غير عادل واجحاف بحق موظفي الوسط والجنوب”.ودعا السلامي الحكومة إلى” الإسراع بأرسال قانون الخدمة المدنية من اجل المضي بإقراره داخل مجلس النواب لأنصاف الموظفين في المحافظات الوسط والجنوب “. 

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