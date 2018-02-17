النزاهة النيابية:العبادي من حيتان الفساد فكيف يكافحه؟
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية، عادل نوري، السبت، عن ورود اسم رئيس الوزراء حيدر العبادي في شبهات فساد بشحنات اسلحة هبطت في مطار بغداد الدولي.وقال نوري في تصريح صحفي له اليوم: إن هناك ملاحظات على اداء رئيس الوزراء، متسائلاً عن قدرته في مكافحة الفساد.وأكد وجود ضعف وخلل في رئاسة البرلمان، خاصة فيما يتعلق بمسألة استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي.وكان نوري قد ذكر في اوقات سابقة أن حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي صرفت 58 مليار دولار خلال السنوات الماضية بشكل غامض.وأوضح حينها أن “لجنتي النزاهة والمالية تقومان بمتابعة هذا الموضوع”، مبينا أن “النتائج ما زالت غير واضحة حول كيفية صرف الإيرادات العراقية من الموازنات المالية للأعوام السابقة”.وأضاف أن “حكومة العبادي التي نادت بالإصلاح طيلة الفترة الماضية هي نفسها لم تقم بتقديم الحسابات الختامية خلال الدورة الحالية من عمر الحكومة داعيا جميع الجهات المعنية ووسائل الإعلام بتسليط الضوء على هذه القضية وتقديم المعلومات الخاصة بالفساد إلى لجنة النزاهة في مجلس النواب لتوظيفها بالصورة القانونية”.