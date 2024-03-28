النزاهة النيابية:العراق منهوب وأصبح بيته مثل بيت العنكبوت بسبب الخيانة

النزاهة النيابية:العراق منهوب وأصبح بيته مثل بيت العنكبوت بسبب الخيانة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طرحت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، ملف التجاوزات الكويتية على الاراضي النفطية في محافظة البصرة وضمن الحدود الإدارية للعراق.وقالت عضو اللجنة، انتصار المالكي، في حديث صحفي، ان” النزاهة النيابية، عقدت اجتماعا مع رئيس هيئة النزاهة بشأن بحث عددا من الملفات والقضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري”.واضافت، انه “تمّ بحث أهم القضايا والإخبارات والأحكام الصادرة فيما تم طرح ملفات المشاريع المتلكئة والهدر المالي ومناقلة الاموال وتوزيع الأراضي والمنافع الاجتماعية”.واشارت المالكي إلى ان” الاجتماع ركز على ملف تجاوزات الكويت على الاراضي النفطية العراقية”.وما تزال التجاوزات الكويتية مستمرة وهذه المرة شملت الحقول النفطية الحدودية المشتركة مع العراق وفق خطة معدة من بريطانيا، حيث تؤكد الخرائط التاريخية بأحقية العراق الذي يمتلك 224 ميلا من الحقول النفطية باتجاه الخليج العربي وخور عبدالله وسط صمت من وزارة الخارجية والسوداني والغمّان الإطاريين إزاء هذه الخروقات.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *