النزاهة النيابية:القضاء العراقي يجري مفاوضات مع القضاء الأمريكي لتسليم متهمين بسرقة القرن

النزاهة النيابية:القضاء العراقي يجري مفاوضات مع القضاء الأمريكي لتسليم متهمين بسرقة القرن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب عالية نصيف، الاثنين، اخر المعلومات عن متابعة القضاء العراقي بشان المتهمين بسرقة القرن، مشيرة الى ان القضاء العراقي خاطب القضاء الأمريكي بتسليم متهمين اثنين استحوذا على ملياري دولار من الصفقة . وقالت نصيف في تصريح  صحفي، ان “القضاء مستمر بمتابعة قضية صفقة القرن حيث قرر مؤخرا استيفاء جميع ايجارات العقارات التي تم وضع اليد عليها والتي تبلغ 500 مليون دينار شهريا لحين البت بقرار مصادرتها للدولة “، مبينة ان ” هذا القرار الذي اتخذه القضاء العراقي يعد اول مرة في تاريخه” . وأضافت ان “القضاء العراقي يجري مفاوضات مع القضاء الأمريكي لتسليم متهمين رئيسيين ممن يحملان الجنسية الامريكية بهدف استردادهما الى بغداد ومحاكمتهما بالقضية”، مؤكدة ان ” المتهمين استحوذا على ملياري دولار من الصفقة” . يذكر ان المتهمين الذين طالب بهم القضاء العراقي والذين يحملان الجنسية الامريكية قد صدرت بهم مذكرتي قبض حمراء من الشرطة الدولية الانتربول .

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