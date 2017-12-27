النزاهة النيابية:القوات الأمنية تخشى القبض على الفاسدين

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي ، الاربعاء، وجود ملفات فساد في جميع مؤسسات الدولة وأوامر قبض بحق مسؤولين كبار في وزارات الدولة ومنها الدفاع والداخلية نافيا بذات الوقت علمه بصدور مذكرات قبض بحق ضباط كبار في وزارتي الدفاع والداخلية وفقا لما روجته وسائل إعلام.وقال الدفاعي في تصريح صحفي له اليوم: ان «مهمة لجنة النزاهة، رفع الشكاوى والتقارير المتعلقة بالفساد إلى هيئة النزاهة ومتابعتها، لكننا لا نتدخل في عمل القضاء؛ لأننا عُرضة للاتهام، وموقفنا صعب في هذه الاتجاه، ولن ترحمنا الناس إن سمعوا أننا نتدخل في شأن قضائي».وأكد الدفاعي بذات السياق أن «القوات الأمنية في أحيان كثيرة تخشى من تنفيذ أوامر قبض بحق فاسدين إن كانوا من أصحاب النفوذ والسلطة».ورأى أن من “معوقات محاربة الفساد «قيام قضاة صغار لا يتوفرون على خبرة كبيرة في مجال التحقيق بالحكم في هكذا مسائل معقدة وخطيرة»؛ لذلك «تجد أنهم لا يتورعون عن اتخاذ أحكام صارمة بشأن صغار الموظفين، لكنهم لا يفعلون ذلك مع كبار المسؤولين» حسب ما قاله.وكشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف عن صدور أوامر قبض بحق مسؤولين سابقين وحاليين بوزارة الدفاع على خلفية صفقات فساد فيما أشارت إلى وجود حالات فساد وخروقات وسرقات بمزاد بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي.