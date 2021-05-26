النزاهة النيابية:القوى السياسية المتنفذة وراء عدم فتح فساد نافذة بيع العملة

النزاهة النيابية:القوى السياسية المتنفذة وراء عدم فتح فساد نافذة بيع العملة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الأربعاء (26 أيار، 2021) عن الجهات التي تقف خلف مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي.وقال عضو اللجنة النائب طه الدفاعي في حديث صحفي، ان “ملف مزاد بيع العملة في البنك المركزي العراقي، تقف خلفه قوى سياسية كبيرة ومافيات فساد ومصارف أهلية تابعة لأحزاب وشخصيات متنفذة“.وبين الدفاعي أن “أبرز محاور استجواب محافظ البنك المركزي، كانت هي ملف مزاد بيع العملة، لكن هذه القوى السياسية الكبيرة منعت هذا الاستجواب وسوف تبقى تعمل على تعطيله لاستمرار الهيمنة والسيطرة على هذا المزاد“.وأكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية أن “اغلب القوى السياسية لديها مصارف أهلية وهي مستفادة من مزاد بيع العملة، وهذا المزاد يورد ارباح طائلة لهذه المصارف التابعة لجهات وشخصيات سياسية بارزة، ولهذا المزاد مستمر لغاية الآن“.

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