النزاهة النيابية:المواد المتعلقة في حصة الإقليم بموازنة 2021 “مفخخة”

النزاهة النيابية:المواد المتعلقة في حصة الإقليم بموازنة 2021 “مفخخة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، من بعض المواد المتعلقة بحل الإشكال مع حكومة الإقليم في موازنة 2021، واصفة اياها بـ”المفخخة”.وقال عضو اللجنة النائب يوسف الكلابي، في تغريدة له على منصة تويتر، إن “المواد المتعلقة بحل الاشكال مع حكومة الاقليم بخصوص تسليم النفط والموارد الاخرى في مقترح قانون الموازنة 2021 مفخخة ولن تصل الى حل حقيقي”.واشار، إلى أنه “سنضطر ان نتعب كثيراً من اجل ان نحقق المساواة والعدالة لكل الشعب العراقي بسبب تلك المواد”.وشدد الكلابي بحسب تغريدته، بانه “لن نساوم او نتنازل عن حق الشعب كل الشعب”.

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