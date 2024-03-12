النزاهة النيابية:النفوذ الإيراني جعل العراق دولة فاسدة

النزاهة النيابية:النفوذ الإيراني جعل العراق دولة فاسدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الرحيم الشمري، الثلاثاء، ان تحول الفساد في العراق الى ثقافة عامة لدى الطبقة السياسية. وقال الشمري في حوار متلفز ، ان ” الكومشنات والنسب تبعد تنفيذ المشاريع الخدمية عن مناطق غرب نينوى وان  الفساد اصبح ثقافة في الدولة العراقية والمال السياسي مشرعن”. وأشار الى ان “تعدد الدوائر الامنية في السيطرة الواحدة يزيد نسب الفساد فيها و على النواب تقليل زياراتهم للوزارات ودوائر الدولة ولاداعي للبريد الكبير للنواب “. وتابع ان “بعض النواب “يستقتلون” على لجان محددة في البرلمان من اجل تحقيق المكاسب “، داعيا الى انه “يجب محاسبة الوزير على الوكيل الفاسد وليس الاخير لوحده”.

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