النزاهة النيابية:تشكيل لجنة خماسية لاسترداد الاموال المأخوذة من المصرف العراقي للتجارة

النزاهة النيابية:تشكيل لجنة خماسية لاسترداد الاموال المأخوذة من المصرف العراقي للتجارة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت لجنة النزاهة النيابية ،الأربعاء، تشكيل لجنة خماسية من اعضائها لاسترداد الاموال المأخوذة من المصرف العراقي للتجارة (TBI) .وذكرت نائب رئيس اللجنة عالية نصيف ، في بيان صحفي اليوم ، انه :” تقرر تشكيل لجنة خماسية ‏لاسترداد الأموال المأخوذة من المصرف العراقي للتجارة (TBI) ، وجرى ذلك خلال استضافة رئيس المصرف بلال صباح ، للتنسيق بين لجنة النزاهة النيابية والمصرف لغرض استرداد الأموال التي بذمة أفراد وشركات، كما تم استعراض الشركات المتلكئة في تسديد ما بذمتها، والاتفاق على التنسيق مع الجهات القضائية فيما يخص اصدار الأحكام القضائية بحق المتلكئين في التسديد، وكذلك التنسيق مع وزارة العدل وبالخصوص دائرتي التنفيذ فيما يتعلق بالإسراع بتنفيذ الاحكام القضائية على المتلكئين “.وأضافت أنه ، ” تم الاتفاق على التنسيق مع دائرة التسجيل العقاري فيما يخص بيع العقارات المرهونة لغرض استرداد اموال المصرف، ومن المتوقع خلال الايام القادمة إصدار أوامر قضائية ومنع السفر وحجز الأموال وتعميمها على جميع الدوائر الحكومية “.وأوضحت ، أن ” بعض الأفراد والشركات التي بذمتها أموال عائدة للمصرف والتي كشفت عنها في الأسبوع الماضي (ضمن الدفعة الاولى) باشرت بتسديد الديون بعد أن تم تحريك هذا الملف نيابياً، في حين تتضمن الدفعة الثانية مصرفاً إسلامياً و 8 شركات وأحد الأشخاص

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